Наблюдать за "Северным потоком-2" будет Германия под контролем ЕК - Климкин

Глава МИД Украины также прокомментировал поправки к европейской газовой директиве.

Наблюдать за соблюдением правил ЕС в отношении "Северного потока-2" будет Германия под контролем Европейской комиссии.

Об этом сообщил во время общения с журналистами глава украинского дипведомства Павел Климкин, передает телеканал "112 Украина".

"Тот компромисс, который мы имеем сейчас, говорит, что наблюдать за соблюдением европейских правил в отношении "Северного потока-2" будет Германия, но под контролем Европейской комиссии. Это в принципе компромисс, который бы я назвал, как говорят обычно "сохранить лицо", но я не могу так сказать по отношению к нашим друзьям... Но тем не менее содержательно никакого компромисса нет. Мы и все наши друзья над этим очень долго работали", - заявил Климкин.

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Министр иностранных дел Украины прокомментировал также поправки к европейской газовой директиве, касающиеся проекта газопровода "Северный поток - 2".

"Для нас важны европейские правила. Почему? Если бы их не было - это была бы "серая зона", это зона для манипуляции "Газпрома" и России. А сейчас все будет происходить прозрачно и в соответствии с европейскими правилами. И в этом, я считаю, очень классное достижение. То есть теперь манипулировать этим газопроводом будет я бы не сказал, что совершенно невозможно, но гораздо сложнее. Теперь необходимо просто реализовать это решение, когда оно вступит в силу. Я, например, не оставляю попыток сделать, чтобы вообще никакого потока не было, и считаю, что на это пока неплохие шансы. Но даже если он состоится, под европейским правилам российские манипуляции будут по определению невозможны", - отметил дипломат.

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Напомним, что против "Северного потока - 2" активно выступают Украина, Польша, страны Балтии и США. Они призывают власти Европейского Союза заблокировать этот проект, заявляя, что это "газовая игла", которая увеличивает зависимость европейцев от поставок энергоносителей из РФ.

Украина в случае запуска двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год потеряет 2-3 млрд долларов дохода от транзита голубого топлива через свою ГТС, а это почти 3% ВВП. Ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2", стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро, намечен на конец 2019 года.

Ранее посол США Ричард Гренелл отправил письма с угрозами наложить санкции на немецкие компании, которые строят "Северный поток - 2". Маас в связи с этим отметил, что не его дело - говорить послам, что им позволено, однако добавил, что "сами Соединенные Штаты должны решить, отвечает ли подобный стиль профилирования интересам США".