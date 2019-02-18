Облгазы Фирташа судятся, чтобы оспорить запрет сверхначислений в платежках за газ

В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

Компании, поставляющие газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, обратились в суд, чтобы оспорить решение Национальной комиссии, регулирующей тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг, о запрете доначислять бытовым потребителям объемы природного газа в платежках, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на комментарий главы Национальной комиссии Оксаны Кривенко.

Отмечается, что все 20 операторов газораспределительных систем подали судебный иск на нацкомиссию, о чем свидетельствует информация в реестре судебных дел, находящаяся в открытом доступе.

«Юридический департамент НКРЭКУ работает над защитой позиции регулятора», - передает комментарий Кривенко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня 18 февраля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила, что планирует в марте начать проверки 20 облгазов в связи со сверхначислениями для потребителей в платежках за газ, получив соответствующее разрешение от регуляторной службы.

В ноябре 2018 года жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также, во многих случаях, в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали.

В конце ноября 2018 года НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

Причиной такого решения стал проведенный мониторинг рынка, который показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь 2018 года осуществили доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям

Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.