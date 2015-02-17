Европейский газ для Украины уже сейчас стоит меньше $300

Цена европейского газа, который Украина закупает у европейских поставщиков, составляет менее 300 долларов за тысячу кубометров, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Сейчас цена европейского газа для Украины – ниже 300 долларов. Я знаю точную цифру, но это коммерческие величины. Но я могу сказать, что это ниже 300 долларов», - сказал министр.

Читайте такжеУкраина увеличила импорт газа из ЕС до рекордных объемовРанее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что цена газа, импортируемого из Европы в Украину, в летний период – с апреля по октябрь – составит порядка 250-300 долл. за тысячу кубометров. При этом цена российского газа, импортируемого в Украину, составляет 329 долл. за тысячу кубометров.