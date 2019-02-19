Гройсман хочет в разы сократить зарплату руководству «Нафтогаза»

По словам премьера, руководитель национальной компании не может получать годовую зарплату в размере 2 млн долл.

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен в разы уменьшить зарплаты руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» при заключении нового контракта, о чем он заявил в эфире одного из телеканалов.

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Глава правительства напомнил, что Кабинет министров недавно принял решение не продлевать контракт нынешнему руководству компании после завершения срока его действия в конце марта этого года.

«Мы обратились в независимый наблюдательный совет и попросили их, что если будем рассматривать новый контракт с 22 марта, то только на новых условиях. Заработная плата, бонусы и так далее должны быть уменьшены в разы, иначе правительство за это не проголосует», - сказал премьер.

По его словам, глава «Нафтогаза» не может получать годовую зарплату в размере двух миллионов долларов.

«Ну не может два миллиона долларов в год зарабатывать менеджер государственной компании, согласитесь с этим. Я когда посмотрел, как в Европе с этим, в той же Польше, – менеджер такой компании получает 500 тысяч, но не два миллиона», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 16 января Кабинет министров объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта, а также об обращении к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.

В прошлом году набсовет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл. При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.

Также в июле Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Согласно финансовому отчету «Нафтогаза Украины», члены правления компании заработали в 2017 году 127,7 млн грн, а глава правления Андрей Коболев получил 47,1 млн грн.

Сумма вознаграждения членов наблюдательного совета «Нафтогаза» за 2017 год составила 25,5 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.