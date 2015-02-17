Коммунальные тарифы на газ и тепло в Украине будут повышать ежеквартально

Кабинет министров Украины готовит стратегию постепенного, ежеквартального, повышения тарифов на газ и тепло для населения в течение ближайших двух-трех лет, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Есть стратегия. Будет более комплексный подход. Цены (на газ - УНИАН) в любом случае надо пересматривать. Ситуация меняется постоянно - девальвация, изменение цены газа. Думаю, что в дальнейшем цена (на газ и тепло для населения - УНИАН) будет пересматриваться ежеквартально», - сказал Демчишин.

При этом он уточнил, что первый шаг к повышению тарифов может состояться уже в ближайшее время, а затем – либо в 4 квартале 2015 года или в первом квартале 2016 года.

«В ближайшее время, думаю, будет первый шаг, а затем – в четвертом квартале 2015 года или уже в первом квартале 2016 года», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что повышение тарифов пройдет с одновременными мерами по экономии топлива. «Мы будем уменьшать потребление – разными методами. И тарифными, и нетарифными», - сказал министр, добавив, что Минэнергоугля рассматривает разные варианты вплоть до лимитирования домохозяйств.

Читайте такжеЯценюк обещает презентовать новую систему льгот и субсидий уже на следующей неделеРанее премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что правительство планирует в течение двух лет выровнять цены на газ и коммунальные тарифы, изменив при этом систему предоставления субсидий.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги было одним из требований Международного валютного фонда для возобновления кредитования Украины по программе stand-by. Поэтому после свержения режима Януковича новое правительство во главе с Арсением Яценюком приняло решение о повышении тарифов на жилкомуслуги для населения до экономически обоснованного уровня. Так, стоимость газа для населения с 1 мая 2014 года выросла в 1,5 раза, до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров. С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тарифы на электроэнергию для населения на 10-40% в зависимости от объемов ее потребления. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) приняла решение о повышении тарифов на услуги по централизованному теплоснабжению в среднем на 40% с 1 июля текущего года. Вместе с тем, Кабинет министров еще весной 2014 года утвердил график повышения тарифов на природный газ для населения вплоть до 2017 года в зависимости от годового потребления. В частности, был предусмотрен следующий график повышения цен на газ: с 1 мая 2015 года — повышение на 40%; с 1 мая 2016 г. - на 20%; с 1 мая 2017 г. - на 20%. Однако сейчас, этот график будет пересмотрен.

Кроме того, Кабмин заложил в проект изменений в бюджет 2015 года объем субсидий на уровне 12,5 млрд долл.