Гройсман: заставим «Нафтогаз» обеспечить домохозяйства бесплатными счетчиками газа

По словам премьера, это поможет закрыть проблему учета объемов потребления газа.

Кабинет министров заставит Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» обеспечить все домохозяйства бесплатными приборами учета природного газа.

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Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Правительство обязало НАК «Нафтогаз», чтобы они обеспечили всех украинцев, у кого нет счетчиков, бесплатными счетчиками. И тогда снимется вопрос объемов потребления газа. И мы заставим это сделать», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 30 января Кабинет министров поручил «Нафтогазу» обеспечить всех граждан Украины бесплатными газовыми счетчиками. При этом Министерство экономического развития и торговли должно учесть средства, которые будут потрачены на счетчики, в финансовом плане «Нафтогаза».

По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, сегодня в Украине около 3 млн домохозяйств не имеют счетчиков природного газа, на их установку необходимо не менее 2,5 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.