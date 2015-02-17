В украинских хранилищах осталось 8,5 млрд кубов газа

Объем запасов газа, накопленных в подземных газовых хранилищах, составляет порядка 8,5 млрд кубометров, и этого запаса хватит для завершения отопительного сезона, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Того запаса, который у нас есть, нам хватит для того, чтобы пройти зиму. Критические уровни для технологических целей – это где-то ближе к 6 млрд кубометров. У нас сейчас - 8,5 (млрд кубов – УНИАН), - сказал министр. – Два с половиной миллиарда (кубов - УНИАН) мы не потратим за следующие полтора месяца. А через полтора месяца уже точно будет тепло».

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Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщал, что правительство планирует сформировать резервный фонд газа или мазута на сумму 1 млрд долл. путем привлечения кредитов под госгарантии. Яценюк заверил, что 1 млрд долл. будет использован исключительно для закупки газа и мазута.

С начала отопительного сезона Украина потребила более 7,7 млрд кубометров газа из подземных хранилищ.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.