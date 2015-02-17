Боевики повредили газопровод, снабжающий Углегорскую ТЭС

Боевики повредили участок газопровода «Новопсков – Краматорск» в Донецкой области, по которому поставляется топливо на Углегорскую теплоэлектростанцию, говорится в сообщении компании «Укртрансгаза», оператора газотранспортной системы Украины.

«Сегодня в 12:00 поврежденный участок газопровода перекрыт с двух сторон, без газоснабжения находятся 5 газораспределительных станций (колхоз им. Кирова, колхоз им. Чапаева, колхоз им. Козаченко, ГРС-1 Углегорская ГРЭС, ГРС-2 Углегорская ГРЭС) с общим потреблением газа 9,3 тыс. куб. м в час, среди которых крупнейший потребитель - Углегорская электростанция (3 тыс. куб. м/час)», - сказано в сообщении.

Как отметили в компании, жертв и пострадавших нет, а ремонтные работы начнутся как только появится возможность добраться до места повреждения.

Читайте такжеБоевики снова обстреляли ТЭС в Счастье«Повреждение газопровода не влияет на транзит природного газа в страны Европы», - подчеркнули в «Укртрансгазе».

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».