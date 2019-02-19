"Энергоатом" в марте выведет в длительный ремонт два энергоблока на Запорожской АЭС

Капитальный ремонт энергоблока №2 окупится уже через 3-4 года, при этом значительно повысится надежность его эксплуатации.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" выведет в длительный плановый ремонт энергоблоки №2 и №4 Запорожской АЭС, вследствие чего значительно повысится надежность их эксплуатации, при этом стоимость нового оборудования полностью окупится дополнительным производством электроэнергии в течение трех-четырех лет, сообщает пресс-служба компании.

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"Ремонтная кампания 2019 на Запорожской АЭС начнется в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов энергоблоков АЭС по выводу 12 марта в плановый средний ремонт энергоблока №4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы предусматривают перегрузку топлива, замену перегрузочной машины на новую, а также важные работы по модернизации электротехнического оборудования, в связи с этим ремонт считается длительным и займет 110 суток.

Сообщается также, что следующим в конце марта будет выведен в капитальный ремонт энергоблок №2, модернизация которого будет продолжаться 160 суток. Длительность работ обуславливает масштабное мероприятие по замене конденсаторов.

"На энергоблоках №3 и №4 ЗАЭС уже проведена замена конденсатора турбины, по подсчетам специалистов в течение 3-4 лет за счет дополнительного производства электроэнергии на этих энергоблоках стоимость нового и дорогого оборудования должно полностью окупиться", - цитирует пресс-служба заместителя главного инженера энергоремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Гурина.

"Энергоатом" уточняет, что в течение текущего года в рамках ремонтной кампании также запланировано выполнить средний ремонт энергоблока №5, который начнется в июне, и капитальные ремонты энергоблоков №1 и №3 в сентябре и ноябре соответственно. Средний ремонт энергоблока №6 планируется начать в конце декабря 2019 года.

Как поясняет компания, все ремонты достаточно длительные, так как оборудование требует замены, модернизации, дополнительного внимания, что крайне важно в процессе безопасного и надежного производства электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом", в рамках программы импортозамещения, подписал контракт с харьковским "Турбоатомом" и перешла на использование оборудования украинского производства для быстроходных турбин на АЭС, отказавшись, тем самым, от оборудования из России.

"Энергоатом" в 2018 году увеличил доход от реализации электроэнергии, по сравнению с 2017 годом, на 14,4% – до 52,68 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.