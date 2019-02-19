Газораспределительные компании требуют от "Нафтогаза" увеличить их долю в цене на газ

По словам представителей облгазов, существующая в настоящее время пропорция, при которой "Нафтогаз" получает более 90% из цены, является несправедливой.

Компании, поставляющие в Украине газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, заявили о необходимости во взаимоотношениях с НАК "Нафтогаз Украины" установить "справедливую" финансовую составляющую на их услуги, при которой средняя доля такой компании в цене на газ должна быть на уровне около 30% вместо текущих 7%, что позволит ей покрыть недостающее финансирование на установку газовых счетчиков для населения.

Читайте такжеГройсман хочет в разы сократить зарплату руководству «Нафтогаза»

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава правления "Харьковгаза" Дмитрий Новицкий.

"Мы за то, чтобы "Нафтогаз" поменял структуру, а не отчитывался о миллиардных прибылях. Средние расчеты говорят о том, что - возьмем пример лучших практик со всех стран - в среднем в структуре тарифа доля газораспределительных компаний сегодня никак не 7% нам, а 93% "Нафтогазу", а в среднем это 30% на 70%", - сказал он.

Новицкий добавил, что в данном случае не важно, какая цена на газ для населения, главное, чтобы такая пропорция была справедливой.

"Мы не говорим о повышении тарифа, речь идет о том, что "Нафтогаз" установил себе цену на газ и забирает до 90%. Мы говорим о том, что, может, пора НАКу немножко пересмотреть структуру, чтобы у нас была справедливая цена", - отметил он.

По информации присутствовавшего на пресс-конференции финансового директора компании "Винницагаз" Сергея Кибитлевского, нехватка средств, заложенных в тарифе, приводит к невозможности устанавливать счетчики для потребителей газа, при этом за последние годы пропорция доли облгазов в цене на голубое топливо существенно изменилась.

"В ноябре 2013 года цена на газ была 78 копеек и доля распределения оператора составляла 37% в цене, это классический европейский вариант. В ноябре 2018 года мы имеем цену на газ 8 гривень 55 копеек, то есть в 10 раз больше, а доля оператора ГРС упала до 8% в цене на газ", - сказал он.

По словам Кибитлевского, из расчета на 1 кубометра газа потребитель платит всего 2 копейки на установку счетчика, соответственно таких средств никогда не было достаточно, на данный момент более 25 тысяч абонентов "Винницагаза" нуждаются в установке счетчиков.

"Для того, чтобы поставить этим абонентам средства учета газа, у нас нет необходимого финансирования, мы генерируем до 5 миллионов гривень в год, а нам нужно около 10 миллионов", - отметил финдиректор облгаза.

Он также добавил, что европейская практика, которую Украина сейчас имплементирует, показывает, что в среднем доля самого газа в его цене составляет от 65 до 70%, а от 25 до 35% составляют услуги, которые связаны с транспортировкой этого газа.

"Мы считаем, что было бы справедливо достичь этого баланса, и это доля является справедливой в доле добавленной стоимости за поставку газа", - подчеркнул Кибитлевский.

По словам присутствующего на пресс-конференции главы правления "Кременчуггаза" Богдана Оксененко, тариф на распределение для его компании составляет порядка 3% в цене на газ, из этого тарифа на инвестиционную программу 2018 года пошло 2,5 миллиона гривень, в то время как на установку счетчиков было выделено только 350 тысяч гривень.

"На сегодня порядка 13 тысяч абонентов без средств учета природного газа, если сохранится такая же динамика, то для установки этого количества счетчиков нам понадобится 10 лет", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила, что планирует в марте начать проверки 20 облгазов в связи со сверхначислениями для потребителей в платежках за газ, получив соответствующее разрешение от регуляторной службы.

По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, сегодня в Украине около 3 млн домохозяйств не имеют счетчиков природного газа, на их установку необходимо не менее 2,5 млрд грн.

С 1 ноября 2018 года цена на газ для населения Украины выросла на 23,5% - до 8550 гривень за тысячу кубометров.