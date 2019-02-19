Облгазы согласовали проект постановления о повышении норм потребления газа в Украине

По мнению главы Ассоциации газового рынка Украины, есть реальные обоснования, чтобы оспорить утвержденные Кабмином нормы потребления на уровне 3,29 кубометра.

После снижения Кабинетом министров норм потребления газа в Украине до 3,29 кубометра на человека, газопоставляющие компании, входящие в группу "Региональная газовая компания", большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, заявили о том, что утвердили с органами власти, включая Государственную регуляторную службу и Антимонопольный комитет, новый проект постановления, который предусматривает повышение норм потребления газа в среднем до 7,24 кубометра на человека.

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Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов, поясняя, что постановление, опубликованное Кабмином, является необоснованным и не соответствует реальным нормам потребления.

"Есть проект постановления, утвержденный всеми органами исполнительной власти, Антимонопольным комитетом, который прошел согласование Государственной регуляторной службы, поэтому есть очевидные основания исправить эту ситуацию (принятые Кабмином новые нормы потребления – УНИАН)", - сказал он.

По словам главы ассоциации, в постановлении, например, по домохозяйству с установленной газовой плитой, предусмотрены новые нормы потребления в зависимости от сезона.

"5,8 кубометра - это норма потребления на неотопительный сезон, а 8,8 кубометра - на время отопительного сезона, при этом среднее значение - 7,24 кубометра на человека, - пояснил он.

Сенектутов отметил, что данные цифры основываются на проведенном исследовании норм потребления и могут отличаться в разрезе регионов страны.

"Если брать данные, которые предоставлялись при рассмотрении дела по оспариванию постановления №603, там среднее значение было 6,4 кубометра на человека. Здесь есть вопрос в разрезе регионов, в одном из регионов данные на общедомовом счетчике могут показывать больший объем потребления", - пояснил он.

По словам присутствующего на пресс-конференции главы правления "Кременчуггаза" Богдана Оксененко, принятая Кабмином в январе норма потребления газа на уровне 3,29 кубометра является полностью необоснованной.

"В 2017 году среднее потребление по дому без счетчика было от 5 до 8 кубов на человека. В 2018 году на 10% стало меньше. Данные заниженные нормы ложатся на плечи газораспределительных компаний, а это неправильно перекладывать такие социальные вопросы на частные компании", - отметил он.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции финансового директора компании "Винницагаз" Сергея Кибитлевского, при такой заниженной норме потребителям невыгодно устанавливать счетчики, поскольку при норме 3,29 реальное потребление составляет около 7 кубических метров.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года население Украины получило платежки с долгами за предыдущие периоды. Как сообщили в пресс-службе "Региональной газовой компании", в платежках информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным Судом незаконными. Сумма долга не подлежит уплате, на нее не будет начисляться пеня и штраф.

Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений в платежках за газ.

В августе 2017 года Кабмин снизил нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков.

В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 кубометра на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив был снижен с 7,1 до 5,4 кубометра, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 кубометра, однако данное решение было отменено судом. В результате в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы установлены на уровне 9,8 кубометра, 18,3 кубометра и 23,6 кубометра на одного человека в месяц.

30 января 2019 года Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 кубометра вместо 9,8 кубометра на одного человека в месяц.