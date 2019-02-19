«Укрнафта» протестует против произвола в деле «Аркони»

Трудовой коллектив ПАО «Укрнафта» при поддержке администрации ПАО «Укрнафта» доводит до сведения общественности следующее.

В течение последних лет в процессе продления сроков действия и получения специальных разрешений на пользование недрами «Укрнафта» неоднократно сталкивалось с препятствиями, которые искусственно создавали центральные органы исполнительной власти.

Объясняется это тем, что на протяжении длительного периода времени специальное разрешение на пользование недрами фактически является разменной монетой среди коррупционеров во власти. Так, Госгеонедра за бесценок и вне аукциона передает объекты собственности украинского народа в пользование неизвестным и некомпетентным компаниям. Новые недропользователи, хотя и не имеют никакого отношения к соответствующей сфере деятельности, имеют нечто более важное – связь с лицами, которые фактически контролируют судей и суды могут легитимизировать незаконные действия.

Ценнейшие месторождения Украины передаются вне аукциона компаниям, связанным с именами членов Высшего совета правосудия, органа, который, к сожалению, только на бумаге призван обеспечить независимость судебной власти и который, по сути, ради удовлетворения личных интересов отдельных лиц, лишает «Укрнафту», ее трудовой коллектив права на справедливый суд.

В связи с несовершенством законодательства, Высший совет правосудия превратилась в эффективный инструмент давления на судей, которые находятся в административной зависимости от ее членов. Высший совет правосудия реанимирует жалобы прошлых лет против судей, чтобы заставить этих судей принять незаконное решение. Применение таких позорных методов приводит к ситуации, при которой судьи неспособны обеспечить задача суда - осуществлять правосудие на принципах верховенства права, обеспечивает каждому право на справедливый суд.

Все это затрагивает непосредственно права и интересы трудового коллектива «Укрнафты» – крупнейшего нефтедобывающего предприятия Украины, едва ли не крупнейшего налогоплательщика, в частности рентной платы за пользование недрами, а также работодателя, который обеспечивает работой более 20 тыс. работников.

Так, в течение более чем трех лет ПАО «Укрнафта» ведет борьбу в судах за недропользование на участке Свистунківсько-Червонолуцької газоносной площади. ПАО «Укрнафта» было собственником спецразрешения на геологическое изучение указанного участка недр с 2004 года и имело законные права на осуществление добычи углеводородов на Червонолуцком месторождении. Однако, в нарушение процедуры выдачи специальных разрешений на пользование полезными ископаемыми, без проведения конкурса (аукциона) право на разработку Свистунківсько-Червонолуцької площади было предоставлено частной фирме без необходимой квалификации и материально-технической базы для осуществления геологических работ - ООО «Аркона Газ-Энергия», которую журналисты связывают с интересами одного из членов ВРП.

«Укрнафта» через суды пытается защитить свое законное право на осуществление добывающей деятельности на Червонолуцком месторождении. В то же время, судьи, рассматривающие требования «Укрнафты», опасаясь за свое профессиональное и карьерное положение, не спешат выносить законные и обоснованные решения, являются зависимыми от давления и принуждения ВРП и его отдельных членов.

Потеря лицензии на добычу для такого предприятия, как «Укрнафта», равна ликвидации рабочих мест, огромные убытки для самого предприятия, его акционеров, государственного бюджета и государства в целом.

Трудовой коллектив «Укрнафты» считает, что обеспечение реализации права на законный и справедливый суд должно стать фундаментом построения правового государства, а потому коррупционеры во власти должны быть публично названы и привлечены к ответственности.

Учитывая это, Объединенная профсоюзная организация работников ПАО «Укрнафта» при поддержке администрации ПАО «Укрнафта» заявляет о проведении в Киеве 5 марта 2019 года в 11:00 мирного собрания работников Общества.

Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме незаконной управляемости и зависимости судей, заставить прекратить вмешательство в работу судей.

Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к данному мероприятию, поскольку это касается каждого из нас.

Мы проинформируем вас о деталях мероприятия впоследствии.