Минфин возобновил корпоратизацию "Укрэнерго" – глава компании

В новой организационно-правовой форме компания сможет выступать в качестве независимого оператора системы передачи электроэнергии.

Министерство финансов Украины возобновило процесс реорганизации госпредприятия "Укрэнерго" в частное акционерное общество, что приблизит Украину к успешному внедрению новой модели рынка электроэнергии, поскольку в новой организационно-правовой форме компания сможет выступать в качестве независимого оператора системы передачи электроэнергии.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", ссылаясь на соответствующий приказ, который Минфин подписал 15 февраля.

"Преобразование "Укрэнерго" в акционерное общество и реформа корпоративного управления - обязательные условия сертификации компании в качестве независимого оператора системы передачи электроэнергии, а также внедрения и дальнейшей работы новой модели рынка электрической энергии", - сообщает пресс-служба, цитируя слова и.о. главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.

Отмечается, что новая организационно-правовая форма предоставляет дополнительные возможности защиты интересов государства как акционера, при этом дальнейший план предусматривает проведение инвентаризации имущества компании, независимую оценку активов, а также прохождение ряда других стандартизированных процедур.

При этом Ковальчук отметил, что на этом ответственном этапе реформы электроэнергетики необходимы решительные и последовательные решения государства.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, перешла под управление Министерства финансов Украины.

В октябре 2018 года Европейский банк реконструкции и развития заявил о важности корпоратизации и реформы корпоративного управления НАК "Укрэнерго" в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии", Третьим энергетическим пакетом и существующими требованиями по договорам о финансировании со стороны ЕБРР.

При этом ЕБРР подчеркнул, что "Укрэнерго" является главным драйвером реформы рынка электроэнергетики в Украине.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.