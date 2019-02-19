Украина продала арестованное имущество "Газпрома"

За пакет акций государство получило чуть более 41 миллиона гривень.

Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Голдмен" купил 40,217% акций частного акционерного общества "Газтранзит" (Киев), ранее принадлежавших российской компании "Газпром".

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Об этом информирует Stockworld со ссылкой на сообщение "Газтранзита".

Отмечается, что ранее "Голдмен" не владел акциями "Газтранзита".

"Согласно информации на фондовой бирже ПФТС, 16,65 тысячи акций "Газтранзита" были проданы за 41 024 755 гривень 29 января", - говорится в сообщении.

Данные ценные бумаги были взысканы с "Газпрома" в рамках взыскания с него штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом, в размере 172 миллиардов гривень.

Инвестфонд "Голдмен" был зарегистрирован в апреле 2018 года, его конечным бенефициаром является Андрей Нестеренко.

В ноябре 2018 года Верховный Суд Украины отклонил жалобу компании "Газпром" на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 миллиардов гривень за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.