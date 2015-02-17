Демчишин считает, что газовые переговоры возможны после улучшения отношений Украины и России

Трехсторонние переговоры о поставках российского газа в Украину при участии Украины, России и Евросоюза в рамках так называемого летнего пакета – с 1 апреля 2015 года – станут возможными, когда наладится геополитическая ситуация между Киевом и Москвой, сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Переговоры будут, когда наладится геополитическая ситуация. Во время войны говорить об экономических терминах очень сложно», - сказал Демчишин.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина готова к переговорам с Евросоюзом и Россией относительно нового договора о поставках газа в Украину с апреля 2015 года, однако условия подписания такого документа остаются предметом обсуждения, в том числе в Стокгольмском арбитраже. Яценюк отмечал, что на рыночных условиях Украина готова договариваться – так же, как договаривалась по зимнему пакету – в октябре 2014 года.

Читайте также«Нафтогаз» готов к новым газовым переговорам с участием ЕС и РоссииТакже Яценюк отмечал, что в летний период Украина намерена закупать максимально возможные объемы газа у европейских партнеров по европейским ценам.

Также в НАК «Нафтогаз Украины» подчеркивали, что украинская сторона готова к газовым переговорам.