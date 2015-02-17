Демчишин обещает решить вопрос возврата НДС компаниям Shell и Chevron

Минэнергоугля совместно с Государственной фискальной службой намерено разрешить вопросы налогообложения деятельности добывающих компаний Shell и Chevron в Украине и, таким образом, повлиять на планы этих компаний в отношении нашей страны, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Что касается Shell и Chevron. У меня были с ними встречи, и я должен сказать, что они приостановили свою работу не только по общеэкономическим причинам. Были и другие причины, - сказал министр. - Первая – падение цен на нефть, вторая – результаты их бурения. Но вот еще одной и весьма странной причиной, которая могла бы быть решена, стало невозвращение НДС».

Демчишин сказал, что проблемой стал тот факт, что компании вложили существенные инвестиции и не получили возмещений. «А это то, что должно обсуждаться. Мы вместе с главой ГФС господином Билоусом работаем над тем, чтобы решить этот вопрос и таким образом повлиять на решение (компаний - УНИАН) оставаться или нет (на рынке Украины - УНИАН)», - сказал Демчишин.

Читайте такжеВ Chevron отказались комментировать информацию о выходе из сланцевого проекта в УкраинеКак сообщал УНИАН, в январе 2013 года в Давосе было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади (Донецкая, Харьковская области). Договор был заключен на 50 лет. В ноябре 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая намеревалась вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны.

Однако из-за общеэкономической и политической ситуации в Украине обе компании заявили о приостановке реализации своих проектов.