СБУ открыла уголовное дело против российского "Лукойла"

СБУ разоблачила многоходовую противоправную сделку, в результате которой российская компания "Лукойл" незаконно получила в собственность нефтехимический комплекс ОАО "Ориана" и нанесла многомиллионный ущерб государственному бюджету.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«В 2000 году, ввиду убыточности нефтехимического комплекса ОАО "Ориана", а также отсутствия собственного сырья для переработки, государство решило привлечь для оздоровления предприятия частного инвестора. Для этого совместно с ООО "Лукойл-Нефтехим" на базе "Орианы" было создано ЗАО "Лукор". Российская компания заплатила за участие в бизнесе 100 миллионов долларов США собственными ценными бумагами. Установлено, что реальная стоимость ценных бумаг российской компании составляла лишь 27 миллионов долларов США. Поэтому государству нанесен ущерб в особо крупных размерах. Кроме того, инвестор должен был погасить кредит в размере, эквивалентном 170 миллионам евро, который раньше государственное предприятие "Ориана" получило для модернизации производственных мощностей. Обязательство не было выполнено, а кредит перед одним из европейских банков был полностью оплачен за счет государственного бюджета», - говорится в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что с целью установления полного контроля над нефтехимическим комплексом служебные лица Фонда государственного имущества, ОАО "Ориана" и ЗАО "Лукор" в 2004 году незаконно передали его новому юридическому субъекту, подчиненному российской компании "Лукойл". Таким образом, государство потеряло любое влияние на стратегически важное предприятие.

«Открытие и расследование уголовных производство по этому факту неоднократно блокировались высокопоставленными чиновниками бывшей власти. Теперь главным следственным управлением СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в пресс-центре.

Продолжается следствие.