Донецкий суд удовлетворил иск Ахметова о переводе денег в зону АТО (документ)

Об этом сообщил в Facebook депутат от БПП Сергей Лещенко.

"Компания Ахметова "Востокэнеро" включается в борьбу за деньги украинских граждан плечом к плечу с "Донбассэнерго" Януковича. Решением Донецкого суда, заседающего теперь в Славянске, Ахметов остановил действие постановления Нацкомиссии регулирования энергетики, которым запрещались переводы денег в зону, оккупированную террористами ЛНР-ДНР", - написал он.

Читайте такжеФинмониторинг заблокировал платеж 200 миллионов для компании сына ЯнуковичаПо словам Лещенко, Ахметов и Янукович хотят, чтобы госпредприятие "Энергорынок" платило за электроэнергию, произведенную и потребленную на оккупированных территориях. При этом, по официальной информации "Укрэнерго", переток электроэнергии из зоны ЛНР-ДНР на территорию, контролируемую украинскими властями, стремится к нулю с середины января.

"По информации источников, уже в понедельник вечером "Энергорынок" перевел Ахметову 410 млн грн (!) на основании этого определения суда. Однако до адресата они не дошли - заблокированы Госфинмониторингом", - сообщил депутат.