Суд снова лишил компанию Ставицкого права добывать газ на Сахалинском месторождении

Государственная компания «Надра Украины» отсудила долю в размере 24% у компании «Голден Деррик», которую связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.).

Как отмечается в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов, 17 февраля 2015 года Высший хозяйственный суд Киева оставил без изменений решение судов других инстанций, тем самым окончательно вернув НАК "Надра Украины" долю в 24% в добыче газа на Сахалинском месторождении.

В министерстве напомнили, что «Надра Украины» имела три судебных дела о возвращении государственных активов на этом месторождении, и все три решения Киевского апелляционного хозяйственного суда были в пользу государства.

«После этого компания «Голден Деррик» обратилась в Высший хозяйственный суд, однако наша победа в суде сегодня дает основания считать, что мы будем иметь успех и в двух других подобных делах. На судебном заседании присутствовали также представители Генпрокуратуры, которые полностью поддержали позицию Минприроды, я надеюсь и на дальнейшее плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами», - цитирует пресс-служба министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.

В министерстве также напомнили, что в 2000 и 2003 годах госкомпания «Надра Украины» заключила ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство НАК "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило разорвать его и вернуть активы государству. Соответствующие решения судов были приняты 10 и 17 декабря 2014 года и 14 января 2015 года.

Читайте такжеСуд лишил компанию Ставицкого разрешений на добычу нефти и газаКак сообщал УНИАН, Киевский апелляционный административный суд 28 января 2015 года удовлетворил апелляционную жалобу Государственной службы геологии и недр Украины на решение Окружного административного суда Киева, тем самым лишив компанию «Голден Деррик» 19 спецразрешений на добычу нефти и газа.

Справка УНИАН. Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

21 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыск в помещениях Ставицкого, где нашли и изъяли 42 кг золота и драгоценностей, а также сотни тысяч долларов наличными. Драгоценности и деньги были упакованы и готовы к перевозке за пределы Украины. В частности, при обыске была задержана бухгалтер, которая учитывала драгоценные вещи и записывала их в соответствующую декларацию, чтобы потом можно было ее предъявить официальным органам при пересечении границы. Как предположили в Генпрокуратуре, такая перевозка ценностей могла быть не первой.