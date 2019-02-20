Беларусь сократила поставки нефтепродуктов в Украину

Экспорт белорусских нефтепродуктов сократился на 12%.

Беларусь в 2018 году сократила поставки нефтепродуктов в Украину на 11,9% - до 3,16 млн тонн, однако стоимость экспорта увеличилась на 15% - до $2,09 млрд.

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Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси, сообщает liga.net.

По данным Белстата, в прошлом году Беларусь экспортировала на 3,1% нефтепродуктов меньше по сравнению с 2017 годом. Общий объем поставок составил 11,93 млн тонн. Средняя цена экспорта выросла до $544,1 за тонну, что на 26,2% больше.

В страны ЕС за предыдущий год Беларусь экспортировала 8,5 млн тонн, увеличив поставки на 7,1%. Выручка составила $4,2 млрд (рост на 32,7%). Средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов в Евросоюз увеличилась на 23,9% до $494,7 за тонну.

В прошлом году республика экспортировала 1,64 млн тонн нефти собственной добычи (рост на 1,2%), на $809,9 млн (рост на 33,5%). Средняя цена поставок выросла на 32%, до $493,9 за тонну.

В то же время Беларусь в 2018 году увеличила импорт российских нефтепродуктов. По информации Белстата, республика в прошлом году закупила у РФ 74 млн тонн нефтепродуктов, что на 17,5% меньше, чем в 2017 году. В стоимостном выражении импорт российских нефтепродуктов составил $1,09 млрд, увеличившись на 0,3%.

На долю РФ по итогам прошлого года пришлось 95,2% общего объема импорта нефтепродуктов.