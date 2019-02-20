В Киеве хотят повысить тарифы на свет и тепло с 1 мая

Установление нового тарифа в КГГА связывают со вступлением в силу закона "О жилищно-коммунальных услугах".

В Киеве с 1 мая текущего года может вырасти цена на отпуск электрической и производство тепловой энергии. До этой даты КП "Киевтеплоэнерго" намерено утвердить в НКРЭКУ новые тарифы.

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Об этом сообщает "112 Украина".

"Тарифы на тепло для населения, религиозных организаций и прочих учреждений планируют увеличить в среднем на 18,73%. Тариф на отпуск электроэнергии хотят увеличить на 31,24% в два этапа. Причинами роста тарифов называют: рост цены на газ, водоснабжение, необходимость заключения договора с ООО "Киевские энергетические услуги" и прочие". - говорится в сообщении.

Отмечается, что КП "Киевтеплоэнерго" готовится подать на утверждение в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, новые тарифы на отпуск электрической и производство тепловой энергии на столичных ТЭЦ. Об этом сообщается со ссылкой на слова замглавы КГГА Петра Пантелеева в ходе заседания комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 18 февраля 2019 года.

Чиновник сообщил, что с 1 мая 2019 года повышается цена на газ, "и уже сейчас происходит формирование тарифа на отпуск электрической и производство тепловой энергии под ТЭЦ". По его словам, "уже прошли первые общественные обсуждения" этого тарифа, который еще должна утвердить НКРЭКУ.

"До 1 мая мы должны иметь новый тариф на тепло, так как с 1 мая начинается правовая коллизия - вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах". В нем название услуг и тепловой энергии совсем другое, в отличие от тех тарифов, которые имеет полномочия утверждать НКРЭКУ. С этим казусом никто не знает, что делать", - также отметил Пантелеев.

По информации, размещенной на официальном сайте КП "Киевтеплоэнерго" 5 февраля 2019 года, данное КП объявило о начале открытого обсуждения проекта тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ с 01.05.2019 года. 15 февраля 2019 года состоялись открытые обсуждения проекта этих тарифов.

Согласно протоколу данных обсуждений, тариф на производство тепловой энергии на столичных ТЭЦ для населения планируется увеличить на 18,98% - с 964,19 грн за Гкал до 1147,20 грн за Гкал.

Тариф для производства тепла для религиозных организаций планируется увеличить на 18,48%, с 985,02 грн за Гкал до 1167,04 грн за Гкал.

Тариф для бюджетных учреждений КП "Киевтеплоэнерго" намеревается увеличить на 18,68% - с 984,67 грн за Гкал до 1168,60 грн за Гкал.

Тариф на производство тепла для других потребителей - на 18,79% - с 984,12 грн за Гкал до 1169,06 грн за Гкал.

При этом тариф на отпуск электроэнергии КП "Киевтеплоэнерго" планирует увеличивать в два этапа. Сперва его планируют увеличить с 141,43 коп/кВтч до 175,29 коп./кВтч (на 23,94%). Срок действия этого тарифа хотят предусмотреть до 1 июля 2019 года. После этого данный тариф планируют увеличить до 185,61 коп./кВтч (на 31,24% в сравнении с действующим сейчас тарифом).

Среди перечня факторов, послуживших для расчета данных тарифов, значится:

- повышение цены на газ с 1 мая 2019 года на 15,2% (без транспортировки) - с 6235,51 грн за 1 тыс. м. куб. до 7184,80 грн за 1 тыс. м. куб. согласно постановлению Кабмина № 867 от 19.10.2018 года;

- рост тарифов на водоснабжение ЧАО "Киевводоканал" согласно постановлению НКРЭКУ № 58 от 25.01.2019 года;

- установление цены на поставку электроэнергии с 1 января 2019 года согласно договору, заключенному между КП "Киевтеплоэнерго" и ООО "Киевские электрические услуги".