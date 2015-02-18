Путин пообещал Венгрии более гибкий контракт с «Газпромом»

Россия и Венгрия договорились о принципах, на которых будет продлеваться истекающий в 2015 году контракт на поставку газа. Они были ослаблены за счет отмены принципа «бери или плати» и расширения возможностей для использования подземных хранилищ Венгрии, пишет РБК.

Об этом на совместной пресс-конференции в Будапеште заявили президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Конечно же, мы говорили о соглашении по газу, которое было заключено в 1996 году. Его срок истекает в этом году. Это соглашение заключали не мы, мы его получили в наследство. Мы проблему решили, политическое согласие есть, только технические вопросы надо решить», – сказал Орбан.

По его словам, сейчас Венгрия по контракту должна платить за неиспользуемый газ. При этом она выбирает не все законтрактованные объемы. «А сегодня мы договорились, что, учитывая наши хорошие отношения, у нас будет возможность в рамках этого соглашения на основе взаимного желания сторон неиспользованную часть газа использовать позднее – и платить за него тогда, когда мы этот газ получим. Для нас это большое облегчение. В последующие месяцы это будет точно сформулировано компаниями», – добавил премьер-министр Венгрии.

Вопросы удалось решить, подтвердил Путин. «Все вопросы, которые были поставлены венгерской стороной в ходе сегодняшних переговоров, были решены в том ключе, который был поставлен нашими венгерскими друзьями», – сказал он. По его словам, стороны договорились о переносе сроков получения объемов газа и расширения использования подземных хранилищ Венгрии. «Газпром» в принципе не возражает против увеличения хранимого там объема газа», – добавил Путин. «Освобождение от выплаты take or pay (бери или плати) – это не проблема – партнеры договорились между собой», – сказал президент России.

Читайте такжеВ Еврокомиссии не видят экономической основы в решении России о транзите газа через ТурциюТакже Венгрия заинтересована в реализации проекта по транзиту газа из России через Турцию и Грецию в Европе. «Для Венгрии была бы хорошей та инвестиция, при которой турецкий газ идет через Грецию, Македонию, Сербию в Венгрию», – добавил Виктор Орбан. По его словам, он недавно провел переговоры по поводу новой системы с Грецией, Сербией и Македонией. «Сможем ли мы осуществить, это вопрос будущего», – добавил он.

«Мы согласились: что бы ни заменило «Южный поток», мы будем искать возможность сотрудничества, потому что Венгрия и в дальнейшем заинтересована в том, чтобы газопровод с юга проходил через нашу страну, и в его строительстве», – сказал премьер-министр Венгрии