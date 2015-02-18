В России снова заявили, что газ для Украины с апреля подорожает

Вопрос о продлении скидки на российский газ для Украины не решен, без нее газ с апреля будет дороже, несмотря на падение цен на нефть, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает Прайм.

По его словам, цена будет считаться по формуле в контракте.

"Скорее всего, снизится по формуле, потому что стоимость нефтепродуктов, из которой считается стоимость газа, снизилась. Но она не может снизиться относительно первого квартала, где действуют скидки", - сказал Новак.

"Вопрос на сегодняшний день не решен", - добавил он.

До конца первого квартала продолжает действовать скидка для Украины в 100 долларов за тысячу кубометров, которую российское правительство предоставило в соответствии с так называемым зимним планом, подписанным в Брюсселе с участием Еврокомиссии.

В ноябре-декабре цена составляла 378 долларов за тысячу кубометров. В первом квартале она снизилась до 329 долларов за тысячу кубометров.

Согласно контракту "Газпрома" и "Нафтогаза", цена российского газа для Украины зависит от цен на нефть, которые резко упали в прошлом году.

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Как сообщал УНИАН, цена европейского газа, который Украина закупает у европейских поставщиков, составляет менее 300 долларов за тысячу кубометров.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что цена газа, импортируемого из Европы в Украину, в летний период – с апреля по октябрь – составит порядка 250-300 долл. за тысячу кубометров.