Нефть дешевеет после активного роста накануне

Цены на нефть снижаются после роста более чем на 1% во вторник при пониженной активности на рынке, так как несколько стран Азии отмечают Новый год по лунному календарю, сообщает Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,36 до $62,17 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,35 до $53,18. Разница в ценах двух эталонов поднялась до $9 за баррель - максимального значения с августа прошлого года.

Аналитики говорят, что снижение цен - это реакция на их резкий рост за две последних недели, который многие участники рынка сочли чрезмерным.

Читайте также"Газпром" из-за удешевления нефти снизит цену газа для Европы на треть

Запасы нефти в США, по оценке банка ANZ, поднялись до 417,9 миллиона баррелей, и банк ожидает "дальнейшего роста запасов в ближайшее время, так как остановка некоторых НПЗ сдерживает спрос на нефть".

Также аналитики связывают рост цен на европейский эталон Brent с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, включая производителей нефти Ирак и Ливию.

"В результате взрыва на крупном нефтепроводе в Ливии, связывающем месторождение Сарир с восточным портом Марса аль-Харига, добыча на месторождении Сарир в объеме 185.000 баррелей в сутки была остановлена, таким образом добыча в стране упала ниже 150.000 баррелей в сутки", - говорится в отчете JBC Energy.