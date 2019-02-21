Сумма субсидий на коммуналку в январе выросла на 64%

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2019 года по сравнению с январем прошлого года снизился на 21,3% – до 915,9 гривни.

Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам Украины для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в январе 2019 года выросла на 64,4% по сравнению с январем 2018 года – до 336,6 миллиона гривень, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 198,6 миллиона гривень, в сельской – 138 миллионов гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе 2019 года были назначены 3,649 миллиона домохозяйств.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2019 года по сравнению с январем прошлого года снизился на 21,3% – до 915,9 гривни.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 миллиарда гривень, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год.

В Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

7 февраля Кабинет министров сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Кроме этого, утвержденное Кабмином постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, получавшим такую субсидию в течение отопительного сезона 2018-2019 годов на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после подачи нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.