Беларусь продает Украине уголь из ОРДЛО - СМИ
В прошлом году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на сумму 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем в 2017 году.
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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на данные Госстат Беларуси.
"Объемы экспорта антрацита из Беларуси в Украину за год выросли в 307 раз и составили 8,82 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
При этом в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.
Однако залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. То есть единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах.
По данным журналистов "Радыё Свабода", уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе. В частности, таким образом этот уголь покупает компания "ДТЭК" Рината Ахметова и государственная компания Центрэнерго, которую планировали приватизировать в конце 2018 года.
Журналисты отмечают, что новым способом поставки угля из оккупированного Донбасса государственная компания заинтересовалась после того, как в 2016 году попала в скандал из-за покупки угля у боевиков.
В компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь из Беларуси не покупают.
Кроме Украины, больше всего Беларусь продавала каменного угля в страны СНГ и в Литву. Антрацит Беларусь больше всего продавала в СНГ и страны ЕС, в частности в Польшу.
Как сообщал УНИАН, ранее Южное управление Федеральной таможенной службы РФ по Ростовской области зафиксировало на протяжении первых месяцев 2018 года значительное увеличение вывоза каменного угля из ОРДЛО.