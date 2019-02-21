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Беларусь продает Украине уголь из ОРДЛО - СМИ

15:50, 21 февраля 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на данные Госстат Беларуси.

"Объемы экспорта антрацита из Беларуси в Украину за год выросли в 307 раз и составили 8,82 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

При этом в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.

Однако залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. То есть единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах.

По данным журналистов "Радыё Свабода", уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе. В частности, таким образом этот уголь покупает компания "ДТЭК" Рината Ахметова и государственная компания Центрэнерго, которую планировали приватизировать в конце 2018 года.

Журналисты отмечают, что новым способом поставки угля из оккупированного Донбасса государственная компания заинтересовалась после того, как в 2016 году попала в скандал из-за покупки угля у боевиков.

В компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь из Беларуси не покупают.

Кроме Украины, больше всего Беларусь продавала каменного угля в страны СНГ и в Литву. Антрацит Беларусь больше всего продавала в СНГ и страны ЕС, в частности в Польшу.

Как сообщал УНИАН, ранее Южное управление Федеральной таможенной службы РФ по Ростовской области зафиксировало на протяжении первых месяцев 2018 года значительное увеличение вывоза каменного угля из ОРДЛО.

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Теги: #донбасский уголь#уголь из Донбасса#импорт угля Украиной