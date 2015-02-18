Киев остановит оплату вырабатываемой в зоне АТО электроэнергии

Премьер-министр Арсений Яценюк поручил остановить оплату электроэнергии, вырабатываемой на станциях, которые находятся на территориях, подконтрольных пророссийским боевикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании правительства 18 февраля в Киеве.

«Мной дано поручение остановить все финансовые перечисления в секторе электроэнергетики до того момента, пока не выяснится, за что мы платим. За электроэнергию, которая поставляется террористам, или за электроэнергию, которая поставляется на территорию Украины, украинским гражданам», - сказал он.

Читайте такжеДонецкий суд удовлетворил иск Ахметова о переводе денег в зону АТО (документ)«Я требую от НКРЭ и Министерства энергетики неотложно установить четкий алгоритм: платится только за ту электрическую энергию, которая поставляется на территорию, подконтрольную украинскому государству», - добавил Яценюк.

Также премьер-министр поручил обнародовать общие данные об объемах средств, которые потрачены Украиной на поставки электрической энергии и природного газа на территории, временно подконтрольные российским террористам.

«Министерству финансов при доработке закона Украины о государственном бюджете принять меры по компенсации средств, которые не оплачены с этих территорий в пользу «Нафтогаза» и «Энергорынка», - сказал Яценюк.

«Полгода назад я заявлял о том, что мы поставляем газ и электроэнергию, но суммы денег, которые не оплачены, будут компенсированы за счет тех расходов, которые предусматривались государственным бюджетом на территории, временно нам неподконтрольные. Эти деньги будут перенаправлены на погашение задолженности за газ и электроэнергию», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 года Арсений Яценюк предлагал рассмотреть возможность безоплатного потребления газа в зоне проведения антитеррористической операции и привлечь к этому Совет национальной безопасности и обороны.

По данным «Нафтогаза», только в октябре 2014 года компания недополучила около 700 млн грн из зоны АТО за потребленный газ. По оценкам «Нафтогаза», объемы потребления зоны АТО - Донецкой и Луганской областей, по итогам года составят 1 млрд кубометров на сумму 6-7 млрд грн.