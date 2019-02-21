Украина за год импортировала газа на $3 миллиарда

Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании.

Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 3,87 млрд куб. м газа на 1,16 млрд долл., из Германии было поставлено 3,18 млрд куб. м на 938,2 млн долл., из Польши – 726,3 млн куб. м на 217,6 млн долл., из Великобритании - 685,2 млн куб. м на 202,2 млн долл., из Венгрии – 602 млн куб. м на 191,8 млн долл., из Чехии – 303,3 млн куб. м на 91,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 млрд долл.