Укрэнерго стало партнером Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса

Укрэнерго — первая государственная компания в Украине, которая стала партнером UNIC.

21 февраля 2019 года руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук подписал Меморандум о партнерстве с Всеукраинской Сетью Добропорядочности и Комплаєнсу (UNIC или Сеть), которая имеет целью продвижение идеи этичного и ответственного ведения бизнеса.

Укрэнерго — первая государственная компания в Украине, которая стала партнером UNIC. Подписание состоялось во время презентации комплаенс-политики и «дорожной карты» на 2019 год комплаенс-офиса Укрэнерго, утвержденных Наблюдательным советом компании в начале февраля. Среди основных приоритетов компании – оценка комплаенс-рисков, новый кодекс корпоративной этики, перезапуск горячей линии для обличителей и прочее. Комплаенс-политика компании разработана при участии аудиторской компании «большой четверки» KPMG и консультантов бельгийской компании Elia Grid International на основе лучших комплаенс-практик европейских операторов системы передачи, передает пресс-служба Укрэнерго.

«Семинары и другие образовательные мероприятия по вопросам комплаенса, которые проводит UNIC, являются важными для изменения подходов к ведению бизнеса в Украине. Участники и партнеры Сети также получают методологическую и экспертную помощь в вопросах развития комплаенса, что особенно важно для государственных компаний», – рассказал Комплаенс-офицер, Уполномоченный по реализации антикоррупционной программы (комплаєнсу) ГП «НЭК «Укрэнерго» Глеб Бакалов.

«Мы рады приветствовать Укрэнерго среди первых государственных компаний, которые выразили намерение стать партнером UNIC и надеемся, что это послужит положительным примером для других важных представителей рынка. Главным критерием для одобрения партнерства является приверженность и стремление внедрять принципы UNIC в своей деятельности. При этом компания должна подготовить план мероприятий до конца текущего года, по результатам которого в дальнейшем будет рассмотрен вопрос членства в Сети», – комментирует Глава Секретариата UNIC Анна Герасимчук.

«Одна из целей Укрэнерго — прозрачность и эффективность на пути к интеграции украинской энергосистемы с энергоситемой континентальной Европы (ENTSO–E). Компания последовательно внедряет лучшие международные практики в работу компании, ориентируемся на экспертизу ведущих мировых операторов передачи. В частности, в начале ноября 2018 года начала действовать вновь созданный Наблюдательный совет ГП «НЭК «Укрэнерго». А в начале 2019 года он приняла комплаенс-политику Укрэнерго и дорожную карту комплаенс-офиса на 2019 год. Партнерство с UNIC позволит Укрэнерго укрепить меры по противодействию коррупции, будет способствовать притоку инвестиций в отрасль, а также укреплению международных связей и сотрудничества», – рассказал руководитель ГП НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.