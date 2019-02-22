Украинцы теперь смогут проверить поставщика газа онлайн

«Укртрансгаз» запустил онлайн-сервис для потребителей газа, позволяющий получить данные о своих поставщиках.

Госкомпания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» запустила онлайн-сервис для потребителей газа, позволяющий получить данные о своих поставщиках, а также проверить наличие собственного кода в реестрах потребителей газа, в том числе в реестре на отключение от газоснабжения.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Этот инструмент поможет потребителям газа предотвратить и избежать ситуаций с ложным или безосновательным отключением, сделает невозможным манипулирование информацией относительно функционирования Информационной платформы и защитит добросовестных участников рынка», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно ввести уникальный ЕІС-код потребителя газа, который можно найти в платежке за газ или в заключенном с облгазом договоре на распределение природного газа.

Отмечается, что EIC-код - это уникальный 16-значный энергетический идентификационный код, который присваивается каждому субъекту на газовом рынке и формируется комбинациями из цифр 0-9 и латинских букв A-Z.

«В случае отсутствия у потребителя EIC-кода или если в результате онлайн-проверки потребитель обнаружил себя в реестре на отключение, но при этом планирует продолжать потребление газа с 1 марта 2019 года, то ему необходимо как можно быстрее обратиться к газораспределительной компании (оператору ГРМ) в его регионе с запросом о создании EIC-кода и внесении соответствующей информации в Информационную платформу оператора ГТС», - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 1 марта 2019 года украинский рынок природного газа полностью переходит с месячного на суточное балансирование. Это предполагает, что взаимодействие между поставщиками, операторами ГРМ и потребителями будет осуществляться исключительно через Информационную платформу оператора ГТС. Поэтому для обеспечения бесперебойных поставок газа всем категориям заказчиков критически важным является наполнение платформы корректными данными и формирование полного реестра потребителей газа в Украине.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2018 года НКРЭКУ в очередной раз перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 декабря на 1 марта 2019 года. До этого в конце сентября регулятор перенес запуск балансировки с 1 октября на 1 декабря 2018 года.

Справка УНИАН. Посуточная балансировка рынка газа – это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. «Укртрансгаз» с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».