Газ для промышленности подешевеет на 15%

Таким образом, минимальные цены на газ для промышленности от "Нафтогаза" почти достигли уровня цен для населения.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 марта снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 15% по сравнению с февралем – до 8,886 тыс. грн с 10,46 тыс. грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

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Максимальные цены для промпотребителей с 1 марта будут снижены на 14,5% - до 9,792 тыс. грн с 11,459 тыс. грн за тыс. кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 февраля снизила цены на природный газ для промышленных потребителей на 3,3% по сравнению с январем.

19 октября 2018 года Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года – до 8550 грн за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.