Коболев о вдвое сниженных тарифах на транспортировку газа: приведут к убыткам в 22 миллиарда

По его словам, временные тарифы на транспортировку газа, которые НКРЭКУ установила для «Укртрансгаза», являются дискриминационными.

Вдвое сниженные временные тарифы для компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз», которые регулятор утвердил в конце декабря 2018 года, в случае их непересмотра приведут к убыткам на 22 млрд грн к концу года, что нарушает финансовую стойкость оператора ГТС накануне перехода на суточное балансирование газа с 1 марта.

Читайте также«Нафтогаз» заявил о возможных проблемах с переходом на новую схему работы газового рынка: названы причины

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Временные тарифы на транспортировку газа, которые НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - УНИАН) установила для «Укртрансгаза», являются дискриминационными и до конца года приведут к убыткам на 22 млрд грн», - написал он.

Кроме того, глава «Нафтогаза» отметил, что текущая редакция Кодекса газотранспортной системы позволит продолжить несанкционированный отбор газа облгазам и теплокоммунэнерго даже после перехода на суточную балансировку газа.

«Регулятор также до сих пор не изменил нормы Кодекса ГТС, которые позволяют трактовать кражи газа как "услуги балансировки". Следовательно, и после перехода на суточную балансировку, кражи газа продолжатся», - отметил Коболев.

По его словам, уже через неделю компания переходит на суточную систему балансировки, но изменения на этом не должны закончиться.

«Борьба с воровством газа и другими нарушениями, обеспечение финансовой устойчивости оператора ГТС - вот вопросы, которые требуют первоочередного решения», - подчеркнул глава НАК.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2018 года НКРЭКУ вдвое снизила временные тарифы для «Укртрансгаза» на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода.

Глава регулятора Оксана Кривенко тогда отметила, что указанные тарифы являются составляющей конечной цены природного газа для отечественных потребителей, поэтому это приведет к снижению его стоимости.

Летом 2018 года «Укртрансгаз» подал судебный иск в Окружной административный суд г. Киева о признании постановления №1437 от 27.12.2017 года Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о внедрении суточного балансирования на рынке природного газа противоправным.

В обосновании заявления компания указала, что в результате применения положений Кодекса газотранспортной системы в редакции обжалуемого постановления, из газотранспортной системы "Укртрансгаза" будут отобраны значительные объемы технологического природного газа, что создаст критическую угрозу для безопасного и надежного функционирования газотранспортной системы.

Заседание по делу назначено на 6 марта 2019 года.