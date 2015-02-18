Средняя цена импортного газа для Украины в январе составила почти $359

Средняя цена газа, который Украина импортировала в январе 2015 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), составила 358,72 долл. за тыс. кубометров, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе 2015 года сократила импорт газа на 20% по сравнению с январем 2014 года - до 2 млрд кубометров.

Читайте такжеЯценюк поручил летом по максимуму закачать в хранилища дешевый газ из ЕвропыИз Европы в январе было импортировано 1,1 млрд кубометров газа. В частности, из Словакии было поставлено 1 млрд кубометров «голубого топлива», а из Венгрии – 0,1 млрд. При этом импорт газа из России составил 0,9 млрд кубометров.