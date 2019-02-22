"Укргазвыдобування" возобновило работу двух скважин

Средний суточный дебит восстановленных скважин составляет около 70 тысяч кубометров газа в сутки.

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" возобновила работу двух скважин из бездействующего фонда благодаря применению технологии бурения боковых стволов, сообщила пресс-служба компании.

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"Технология бурения боковых стволов позволяет взять в разработку ранее незадействованные участки пласта, а также трудноизвлекаемые запасы нефти и газа, добыча которых ранее была невозможной. На сегодня уже завершены операции по бурению боковых стволов на двух скважинах Чутовского и Машевского месторождений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что средний суточный дебит скважин, работа которых была восстановлена,

составляет около 70 тысяч кубометров газа в сутки. В дальнейшем планируется проведение на этих скважинах операции по интенсификации добычи, что позволит дополнительно увеличить дебит.

В пресс-службе отметили, что технология бурения боковых стволов имеет ряд значительных преимуществ, а именно: низкая затратная часть из-за отсутствия необходимости подведения новых коммуникаций, снижение расходов на технику и расходные материалы; скорость восстановления ствола скважины; стоимость работ значительно меньше бурения новой скважины; экономия на освоении месторождения из-за высокой нефтегазоотдачи.

Сообщается, что работы были выполнены дочерней компанией "Беларусьнефти". Всего в рамках контракта планируется выполнение данных операций на 6 скважинах до конца мая 2019 года.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет более 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".