В январе более 90% импортируемой из России и оплаченной Украиной электроэнергии ушло на нужды «ЛНР» и «ДНР»

Преобладающий объем импортированной в январе из Российской Федерации и оплаченной в полном объеме Украиной электроэнергии ушел на нужды неконтролируемой Украиной территории «ЛНР» (88,5%) и «ДНР» (2,3%) - это следует из анализа данных Укрэнерго, государственного диспетчера Объединенной украинской энергосистемы.

По информации НЭК “Укрэнерго” относительно объемов импорта электроэнергии из РФ за январь, которая есть в распоряжении РБК-Украина, объем фактически импортированной в январе электроэнергии из РФ составил 369 млн квтч, в том числе 327 млн квтч (или 88,5%) ушло на территорию так называемой «ЛНР».

Конфигурация перетоков электроэнергии между энергосистемами Украины и РФ в январе свидетельствует о том, что российский импорт в основном попал в Украину через линии электропередач, находящиеся на оккупированных боевиками территориях. В частности, наибольший объем импорта (327 млн кВтт) зашел через ЛЭП «Победа - Шахты Ш-30». Данные ЛЭПы результате боев с лета прошлого года отрезаны от Объединенной энергосистемы Украины. Таким образом электроэнергия пошла на нужды оккупированной террористами территории в пределах энергоострова Луганской области.

В то же время еще 2,3% объема импортируемой электроэнергии (8 млн квтч) ушло на так называемую «ДНР» в основном через ЛЭП “Амвросиевка-Таганрог Т-15”.

ГП “Энергорынок” 12 февраля 2015 года осуществило 100%-ный расчет за поставленный в январе в Украину импорт, исходя из тарифа 85 коп/квтч, что составляет 376 млн грн с НДС. Из них 334 млн грн ушло на оплату закупки электроэнергии для нужд «ЛНР».

Таким образом, российский импорт, который осел в так называемых «ЛНР» и «ДНР», превратился для Украины в замороженный долг, ведь уровень оплаты за потребленную электроэнергию в оккупированных террористами районах снизился в среднем до 40%.

Наряду с этим Украина несет значительные убытки от контракта между “Интер РАО - Центром осуществления расчетов (ЦЗР) - и "Укринтерэнерго" на поставку электроэнергии в Крым. По его условиям, Украина должна до конца 2015 года поставлять ежемесячно в Крым 550 млн квтч электроэнергии по цене 72 коп за квтч, в то время как импортирует из России по 85коп/квтч. По оценкам экспертов, убытки по этому контракту могут составить 200 млн грн в месяц.

Сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк отдал распоряжение не оплачивать электроэнергию, которая поставляется на территорию "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщалось ранее, поставки электроэнергии в Крыму с 2015 года осуществляются в рамках контракта, подписанного “Укринтерэнерго” по поручению министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина и связанные с контрактом на импорт российской электроэнергии.

Как сообщил недавно генпрокурор Украины Виктор Шокин, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство относительно нарушения украинского законодательства при заключении контрактов на поставку электроэнергии в Крым.