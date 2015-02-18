ЕС собирается возобновить антимонопольное расследование против Газпрома

ЕС вскоре возобновит антимонопольное расследование в отношении "Газпрома".

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Как известно, официальное расследование в отношении "Газпрома" проводилось в течение 2,5 лет в связи с подозрениями, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке в Восточной Европе и блокирует конкурентов.

Однако урегулирование ситуации было заморожено из-за событий, вспыхнувших в Украине год назад, пишет издание.

"Я думаю, что мы сможем продвигать это дело, надеюсь, что в относительно короткий промежуток времени", - сказала Вестагер.

"Это очень важно для меня, чтобы убедиться, что любая компания на европейском рынке постоянно встает перед тем же набором правил", - добавила еврокомиссар.

Одновременно Вестагер отвергает подозрения в политической окраске дела против "Газпрома".

Читайте также«Газпром» в тупике: полное импортозамещение невозможно, проекты под угрозой срыва"Для меня это является делом, которое, в конечном итоге, возможно, придется представить в суде", - отметила она.

"Я думаю, что если вы видите это как политическое дело, то любые сроки (для рассмотрения. - Ред.) были бы неудачными", - подчеркнула Вестагер.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС приостановил антимонопольное расследование против "Газпрома".