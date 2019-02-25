Запорожская АЭС отключила от сети третий энергоблок

В настоящее время на ЗАЭС в работе находятся 5 из 6 энергоблоков.

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от энергосети третий энергоблок действием защиты от внутренних повреждений генератора, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"25 февраля 2019 года в 07:30 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети действием защиты от внутренних повреждений генератора", - сказано в сообщении.

Согласно информации "Энергоатома", в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 4 390 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) ‒ 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.