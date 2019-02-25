В украинских хранилищах осталось менее 10 миллиардов кубов газа

По состоянию на 23 февраля украинские газовые хранилища заполнены на 32,25%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с начала сезона отбора (7 ноября 2018 года) сократились на 41,98%, или на 7,221 миллиарда кубометров, до 9,979 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании "Укртрансгаз".

По состоянию на 23 февраля запасы газа в ПХГ на 4,4% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года (10,425 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 32,25%.

По данным компании, 23 февраля из хранилищ было отобрано 62,06 миллиона кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2018 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".