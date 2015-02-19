"Газпром" просчитывает варианты своего бюджета при ценах на нефть $30

"Газпром" просчитал варианты реализации своего бюджета при ценах на нефть 30 долларов за баррель, сообщил начальник финансово-экономического департамента компании Андрей Круглов, передает ПРАЙМ.

Читайте также«Газпром» в тупике: полное импортозамещение невозможно, проекты под угрозой срыва"Мы просчитывали варианты развития компании при цене на нефть в 40 долларов. Даже и в 30 долларов. При таких ценах на нефть компания будет реализовывать все свои планы", - сказал Круглов.

По словам Круглова, 80 долларов за баррель - "неплохая цена на нефть", но и при 40 долларах компания сможет выполнить свою инвестпрограмму.

Инвестпрограмма компании на 2015 год одобрена в объеме 840,35 миллиарда рублей.

Читайте также"Газпром" может потерять рынок Европы: российскому газу снова угрожает СПГ Круглов также заявил, что санкции Запада оказывают влияние на "Газпром", но компания продолжает работу с финансовыми партнерами.

Он напомнил, что в период санкций "Газпром" успешно завершил размещение еврооблигаций с процентной ставкой 4,3%. В основном евробонды были выкуплены инвесторами из США и Европы. Он также отметил заем "Газпрома" в зарубежных банках - Unicredit и Intesa.

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