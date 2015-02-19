Цены на нефть резко обвалились

На мировых торгах в четверг, 19 февраля, цены на нефть снижаются в ожидании статданных по запасам топлива в США, передает Reuters.

Читайте такжеПредставитель Кувейта в ОПЕК: ближайшие пять лет цены на нефть будут ниже $100Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent уже упала на 5,02%, до $59,54 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 2,86%, до $50,65 за баррель.

Минэнерго США в течение дня должно опубликовать статистику по запасам нефти в стране за неделю. Эксперты считают, что запасы увеличились на 3,05 млн баррелей. Неделей ранее показатель достиг рекордного уровня с августа 1982 года - 417,9 млн баррелей.

Читайте такжеИз-за низких цен на "черное золото" нефтяные компании уволили более 100 тыс. человекКак отмечают эксперты, цены на нефть снижаются из-за опасений, что наблюдавшийся рост был слишком резким, так как переизбыток на рынке все еще есть.