В Раде разработали проект постановления для борьбы с "космическими" платежками за газ

Спикер Рады прогнозирует, что в четверг этот проект постановления будет вынесен на голосование.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что уже подготовлен проект постановления о мерах по пресечению "необоснованного начисления" платежей за газ бытовым потребителям.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на согласительном совете.

"На предыдущей неделе мы договорились о создании рабочей группы по подготовке постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за потребительский газ бытовым потребителям", - отметил спикер.

Он добавил, что такой проект постановления был подготовлен Аппаратом Верховной Рады при взаимодействии с рядом комитетов парламента.

Парубий также сообщил, что проект постановления раздали представителям всех фракций для ознакомления.

"Мы договорились, что сегодня председатели фракций после ознакомления... подпишут этот документ. Соответственно, в среду будет возможность его рассмотреть на комитете, и в четверг его проголосовать", - прогнозирует спикер.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также, во многих случаях, в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали.

В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

В марте НКРЭКУ планирует начать проверки 20 облгазов в связи со сверхначислениями для потребителей в платежках за газ.