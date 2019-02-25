Трамп призвал ОПЕК расслабиться и отпустить цены на нефть
15:02, 25 февраля 2019Энергетика
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Американский президент высказал опасение, что дальнейшее повышение цен на нефть может негативно сказаться на динамике мировой экономики.
Президент США Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими.
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Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Цены на нефть становятся слишком высокими, - написал Трамп. - ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь. Мир не сможет перенести повышение цен - хрупко!"
Таким образом американский президент высказал опасение, что дальнейшее повышение цен на нефть может негативно сказаться на динамике мировой экономики.
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп неоднократно призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.
Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019
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