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Трамп призвал ОПЕК расслабиться и отпустить цены на нефть

15:02, 25 февраля 2019
Энергетика
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Президент США Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Цены на нефть становятся слишком высокими, - написал Трамп. - ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь. Мир не сможет перенести повышение цен - хрупко!" 

Таким образом американский президент высказал опасение, что дальнейшее повышение цен на нефть может негативно сказаться на динамике мировой экономики.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп неоднократно призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.

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