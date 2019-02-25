Трамп призвал ОПЕК расслабиться и отпустить цены на нефть

Американский президент высказал опасение, что дальнейшее повышение цен на нефть может негативно сказаться на динамике мировой экономики.

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Цены на нефть становятся слишком высокими, - написал Трамп. - ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь. Мир не сможет перенести повышение цен - хрупко!"

Таким образом американский президент высказал опасение, что дальнейшее повышение цен на нефть может негативно сказаться на динамике мировой экономики.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп неоднократно призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.