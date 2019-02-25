Смела снова может остаться без отопления

«Нафтогаз» может с марта прекратить обеспечение теплокоммунэнерго города Смела газом из-за срыва предприятием графика погашения долгов.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не имеет правовых оснований для подтверждения поставок льготного природного газа для «Смелакоммунтеплоэнерго» (г. Смела, Черкасская обл.) с марта 2019 года, из-за срыва этим предприятием графика ежемесячного погашения задолженности в рамках договора реструктуризации на сумму 62 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза Украины».

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«Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности, НАК «Нафтогаз Украины» не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП "Смелакоммунтеплоэнерго" на март 2019 года», - сказано в сообщении.

По информации НАКа, «Нафтогаз» предоставил предприятию все возможные скидки, а также отсрочку расчетов, предусмотренные законодательством. Несмотря на это, производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризированной задолженности, отмечают в компании.

Сообщается, что в прошлом году, при участии центральных органов власти, органов местной власти и «Нафтогаза», с коммунальным теплоснабжающим предприятием города Смела была проведена дополнительная реструктуризация задолженности, подлежащей урегулированию, на общую сумму 62 млн грн.

«Нафтогаз» поясняет, что в декабре 2018 НАК заключил соглашение и подтвердил номинации на газ на льготных условиях для коммунального предприятия «Смелакоммунтеплоэнерго», которое обеспечивает теплом и горячей водой жителей города, но КП не выполняет обязательства по договору.

«С начала 2019 года «Смелакоммунтеплоэнерго» прекратило уплату ежемесячных платежей по договорам реструктуризации (обязательства выполнены лишь по декабрь 2018). По состоянию на 20 февраля 2019 года, задолженность по выполнению договоров реструктуризации составляет 1,03 млн грн», - уточнили в «Нафтогазе».

Согласно сообщению компании, постановление Кабмина, которое дает право покупать природный газ для всех категорий пользователей у «Нафтогаза», предусматривает определенные условия, а для теплокоммунэнерго г. Смела такими условиями являются заключение с компанией договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ.

«Нафтогаз» призвал представителей органов власти города Смела немедленно принять необходимые меры для возобновления коммунальным предприятием платежей по договору реструктуризации задолженности.

«Задолженность теплоснабжающих предприятий города Смела Черкасской области уже не первый год мешает устойчивому прохождению отопительного сезона. Долги перед «Нафтогазом» в размере 85,5 млн грн были накоплены в период с 2010 года», - сообщает НАК.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2018 года вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что тепло есть во всех городах Украины, кроме Смелы. Такая ситуация сложилась из-за долгов местной теплоснабжающей компании перед «Нафтогазом Украины».

Также 15 ноября президент Петр Порошенко заявил, что дает городским властям Смелы и другим государственным структурам несколько часов на возобновление теплоснабжения в городе. В тот же день по решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям был подан газ на первые 8 из 20 котельных. 17 ноября 2018 года ночью подключили к теплоносителю все котельные города.

Ранее Зубко заявил, что депутаты Смелянского горсовета выделили себе премий на 10 млн грн, но не смогли найти 15 млн грн для запуска отопительного сезона.

Полиция открыла уголовное производство по факту срыва отопительного сезона в Смеле.

После скандала со срывом отопительного сезона в городе Смела президент Украины Петр Порошенко назначил нового председателя Черкасской областной госадминистрации Александра Вельбивца и 20 ноября поручил ему лично проконтролировать обеспечение теплом жителей Смелы.

Компания «Нафтогаз Украины» в тот период заявила о том, что готова начать поставки газа для старта отопительного сезона в Смеле (Черкасская область) после решения вопроса правопреемственности долгов за газ, которые составляют 85 млн грн. Тогда нацкомпания отметила, что не требует уплаты сразу всего долга, а готова заключить договор о реструктуризации на 5 лет.