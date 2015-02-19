Плата за тепло в однокомнатной квартире может вырасти до более 2 тысяч гривень в месяц - СМИ

С 1 апреля тарифы на отопление для населения повысят примерно на 66%. Однако с учетом выполнения требований МВФ плата за 1 кв. м возрастет, предположительно, в зависимости от цены газа, от 60 до 100 грн, пишет Алла Еременко в статье "Во сколько обойдутся гражданам кредиты МВФ?" на сайте ZN.UA.

"То есть в месяц за отопление в квартире метражом 40 кв. м предстоит платить 2,4-4 тыс. грн. При площади квартиры 50 кв. м, соответственно, 3-5 тыс. грн в месяц. И далее - по восходящей…", - указывает автор.

В то же время она отмечает, что точно определить новую цену на теплоэнергию сложнее, так как прежде всего оно зависит от цены природного газа.

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"Повышается цена газа (будь то газ отечественной добычи, цену на который хотят установить на уровне 1300 грн - это без налогов, или импортный) – автоматически дорожает теплоэнергия. Плюс остальные расходы на ее производство, плюс стоимость доставки теплоцентралями, плюс налоги", - пишет Еременко.

Отмечается также, что тарифы на теплоэнергию обещают повышать постепенно, до 2017 г. Но, вместе с тем, предупреждают, что описанное выше повышение – это только первый этап даже в текущем году.

18 февраля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева публично заявила: "В соответствии с нашей программой с МВФ повышение тарифов будет очень резким - на 280% на газ и около 66% на тепло". Это первые официально озвученные цифры будущих тарифов на газ и тепло для домохозяйств Украины.