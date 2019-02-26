Гройсман не знает, как снизить цену на газ для населения без экономического коллапса

По его словам, Кабмин готов снизить цену на газ для населения в 2 или 4 раза, если это не приведет к негативным последствиям для экономики.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что если будет найдено решение, позволяющее снизить цену на газ для населения в два или четыре раза без негативных последствий для экономики, которое не будет противоречить международным договоренностям Украины, то правительство готово его принять на следующий день.

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Об этом премьер заявил в Киеве в ходе Украинского энергетического форума.

«Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно ли сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране? Я прошу вас, как профессиональных людей, обсудить эту тему, и глубоко уверен в том, если вы найдёте решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, - то я беру на себя обязательства это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать, буквально, завтра», - сказал Гройсман.

«Но если нет, то я думаю, что мы должны очень громко говорить о реалистичности, или это просто оголтелый популизм, который мы проживали не один год, поскольку большинство участников рынка не имели доступа к недрам, они были закрыты, и фактически мы потеряли десятилетия, потеряли возможности стать энергонезависимым государством», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2018 года Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года – до 8550 грн за тысячу кубометров.

Некоторые политики в ходе президентской предвыборной кампании обещают снизить цену на газ для населения Украины в 2 или 4 раза.

В то же время, ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что снижение цены на газ невозможно и может закончиться коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.