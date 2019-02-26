Импортируемый из Беларуси уголь не добывается на оккупированных территориях Донбасса - Насалик

По словам министра энергетики, это может быть реэкспорт из России, но точно не уголь из ОРДЛО.

Уголь, который Украина импортировала из Беларуси в 2018 году, не добывался на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

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«Это может быть реэкспорт из России, но одно могу сказать точно – это не из ОРДЛО. В свое время у нас было закрытое заседание, где мы собрались министерством и тепловой генерацией. Было сказано, что если кто-то закупит такой вид угля - а это очень легко установить, из какой он шахты - то это будет бойкот не только министерства, а всех, в том числе генерирующих компаний», - сказал Насалик.

Ранее белорусское отделение «Радио Свобода» опубликовало статью, в которой отмечалось, что в прошлом году Украина в сотни раз увеличила импорт антрацитового угля из Беларуси, который в этой стране не добывается.

Издание предположило, что уголь, который Украина импортировала из Беларуси, был добыт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.