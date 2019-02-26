Гройсман заявил о провале планов «Нафтогаза» по наращиванию добычи газа

Премьер подчеркнул, что разочарован этим фактом.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не смогла выполнить план по наращиванию добычи газа до 20 млрд куб. м до 2020 года из-за технологического отставания от частных компаний и своего монопольного положения.

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Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в Киеве ходе Украинского энергетического форума.

«Я, мягко говоря, разочарован тем, что «Нафтогаз» фактически не выполнил задание по добыче газа по плану на 2020 год. В том числе, я думаю, это произошло потому, что он ощущает свое монопольное положение и, в принципе, технологически сегодня отстает от участников частного сектора», - сказал Гройсман.

«Но я глубоко убежден, что мы найдем возможности, чтобы национальная газодобывающая компания была эффективной, и достигла тех целей и задач, которые стоят перед ней и государством в целом», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, программой «20/20» предусматривается наращивание добычи газа крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргазвыдобування» до 20 млрд куб. м к 2020 году. Этой цели планируется достичь благодаря бурению новых скважин и проведению интенсификации добычи на действующих скважинах.

Однако, в ходе выполнения этой программы компания столкнулась с неполучением лицензий на новые месторождения, что существенно навредило выполнению плана.

По словам главы компании Олега Прохоренко, «Укргазвыдобування» в течение 2016-2018 годов 170 раз подавала заявки на получение новых лицензий, однако получила только 17 новых специальных разрешений.

В то же время он отметил, что программой 20/20 предусмотрено ежегодное получение 15-20 новых лицензий в год.

«Укргазвыдобування» в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 млрд куб. м. Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу «Нафтогаз Украины».