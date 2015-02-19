Газ для населения в Украине подорожает с апреля

Тарифы на газ для населения будут повышены с апреля текущего года, сообщил сегодня в ходе заседания Общественного совета при Минэнергоугля министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Повышение цен начнется с апреля», - сказал Демчишин.

При этом он добавил, что повышение цен было одним из ключевых пунктов переговоров с основным кредитором страны Международным валютным фондом. И на переговорах, по словам министра, обсуждалось одномоментное повышение цен на газ для населения - до уровня цен на импортный газ, которые на данный момент составляют порядка 300 долл. за тысячу кубометров. Но, как подчеркнул Демчишин, правительство на такой шаг не пошло.

В то же время, ни Демчишин, ни представители Минэнергоугля, присутствовавшие на заседании Общественного совета, не уточнили уровень, до которого будут повышены цены уже в апреле, сославшись на то, что установление тарифов является прерогативой и компетенцией Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Демчишин также подчеркнул, что ситуацию может «сгладить» упрощенная система субсидий, которая будет представлена и реализована Минсоцполитики.

Вчера глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Национальный банк Украины ухудшил прогноз по инфляции на текущий год до 25-26% в связи с повышением тарифов на газ на 280% и на тепло - на 66% в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

«Еще неделю назад мы считали, что инфляция будет на уровне 17-18%, поскольку у нас не было единого прогноза относительно того, каким в действительности будет повышение тарифов. Сейчас, в соответствии с меморандумом с МВФ, повышение тарифов будет очень резким - на 280% на газ и около 66% - на тепло. Поэтому часть инфляции будет обусловлена административно регулируемыми тарифами, которые добавят еще около 7-8% к базовой инфляции. Поэтому мы сейчас рассматриваем уровень инфляции около 25-26% к концу года», - сказала Гонтарева.

Итак, если сейчас природный газ для нужд населения (в случае использования его для приготовления пищи или подогрева воды) стоит (при наличии газовых счетчиков) 1,089 за метр кубический, то после подорожания придется платить 4,138 грн/м куб.

На сегодня приблизительная сумма в платежках за газ для приготовления пищи 15 грн в месяц, а после поднятия тарифов украинцам придется платить 62 гривны.

Сейчас центральное отопление по тарифу 9,20 грн/м кв. обходится в 460 гривень для квартиры площадью 50 квадратных метров. После поднятия тарифов метр квадратный будет стоить примерно 15,27 грн., а за отопление квартиры на 50 кв. придется заплатить более 760 гривень.

Читайте такжеПлата за тепло в однокомнатной квартире может вырасти до более 2 тысяч гривень в месяц - СМИ

Напомним, Кабинет министров 12 февраля утвердил меморандум о сотрудничестве с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа заменит действующую программу «стенд-бай», окончательное решение Совета директоров МВФ по новой программе ожидается в течение четырех следующих недель.

Программа предусматривает изменения в фискальной политике для стабилизации системы госфинансов, социальную поддержку населения в период повышения тарифов на газ и отопление, достижение бездефицитного состояния НАК «Нафтогаз Украины» до 2017 года при помощи комплекса мер, включая постепенное повышение тарифов на газ, и другие меры для стабилизации макроэкономической ситуации в стране и повышения инвестиционной привлекательности.

Как сообщал УНИАН, Кабмин готовит стратегию постепенного, ежеквартального,повышения тарифов на газ и тепло для населения в течение ближайших двух-трех лет.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что правительство планирует в течение двух лет выровнять цены на газ и коммунальные тарифы, изменив при этом систему предоставления субсидий.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги было одним из требований Международного валютного фонда для возобновления кредитования Украины по программе stand-by. Поэтому после свержения режима Януковича новое правительство во главе с Арсением Яценюком приняло решение о повышении тарифов на жилкомуслуги для населения до экономически обоснованного уровня.

Так, стоимость газа для населения с 1 мая 2014 года выросла в 1,5 раза, до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров. С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тарифы на электроэнергию для населения на 10-40% в зависимости от объемов ее потребления. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) приняла решение о повышении тарифов на услуги по централизованному теплоснабжению в среднем на 40% с 1 июля текущего года.

Вместе с тем, Кабинет министров еще весной 2014 года утвердил график повышения тарифов на природный газ для населения вплоть до 2017 года в зависимости от годового потребления. В частности, был предусмотрен следующий график повышения цен на газ: с 1 мая 2015 года — повышение на 40%; с 1 мая 2016 г. - на 20%; с 1 мая 2017 г. - на 20%. Однако сейчас, этот график будет пересмотрен.

Кроме того, Кабмин заложил в проект изменений в бюджет 2015 года объем субсидий на уровне 12,5 млрд долл.