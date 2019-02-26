Ривненская АЭС подключила к сети первый энергоблок

В работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС.

Ривненская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети первый энергоблок после завершения капитального планово-предупредительного ремонта, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"25 февраля 2019 года в 20:38 энергоблок №1 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС подключен к энергосети после проведения капитального планово-предупредительного ремонта. Проводится плановое повышение мощности блока", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 8:00 26 февраля в работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2730 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.