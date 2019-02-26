Лоббисты Ахметова срывают введение «зеленых» аукционов

По его словам, в случае непринятия законопроекта 8449-д энергетический сектор продолжит работать на сверхприбыли для компаний-монополистов, таких как ДТЭК, а инвестирование в развитие чистой энергетики прекратится.

В Верховной Раде Украины создается искусственное блокирование процесса принятия во втором чтении законопроекта №8449-д, который направлен на запуск «зеленых аукционов» в сфере возобновляемой энергетики и привлечения в экономику страны миллиардных инвестиций. Из-за политизации вопроса - принятие реформаторского закона оказалось под угрозой. ДТЭК и другие крупные компании создают препятствия для дальнейшего развития зеленой энергетики в стране и срывают стратегию правительства по энергонезависимости Украины.

Об этом заявил народный депутат Украины Юрий Чыжмарь.

«ДТЭК и другие крупные энергетические компании не заинтересованы во внедрении аукционной системы в «зеленой энергетике», которая должна значительно снизить тарифы, потому что это потеря их рентабельности. Кроме того, ДТЭК заинтересован в продолжении существования в экономике Украины «грязной» энергетики угольных ТЭС, которые, производя 28% электроэнергии, получают 47% всех средств Энергорынка», - сообщил нардеп.

По его словам, в случае непринятия законопроекта 8449-д энергетический сектор продолжит работать на сверхприбыли для компаний-монополистов, таких как ДТЭК, а инвестирование в развитие чистой энергетики прекратится.

«Через подконтрольных депутатов энергетические олигархи пытаются завалить принятие закона 8449-д путем внесения все новых и новых поправок, которые разбалансируют законопроект и сделают невозможным его принятие в целом. И все это делается под лозунгами заботы о населении. Провал законопроекта грозит повышением тарифов на электроэнергию для конечного потребителя. Уже в первом полугодии Правительство будет вынуждено пересмотреть тарифы на электроэнергию и повысить их. Таким образом, для сверхприбылей энергетических олигархов граждане и бизнес должны немного доплатить. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо перейти на аукционную систему, а «зеленый» тариф снизить на 25% с июля 2019», - сказал парламентарий.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности рассмотрит на этой неделе на заседании законопроект о «зеленых» аукционах, после чего его можно будет вынести в сессионный зал для окончательного утверждения. Однако ряд нардепов блокирует утверждения и согласования поправок, поэтому судьба вынесения законопроекта в сессионный зал остается неизвестной.

В конце декабря 2018 Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8449-д о введении с 2020 года «зеленых» аукционов, которые предусматривают предоставление государственной поддержки для ВИЭ-проекта том претенденту, который сможет предложить наименьший тариф на производство энергии будущим объектом.